„Far Cry 6“: Neues VÖ-Datum und Gameplay-Trailer

Nach der Ankündigung im vergangenen Juli war es zuletzt eher still um Ubisofts „Far Cry 6“ geworden. Jetzt veröffentlichte der französische Publisher ein erstes Gameplay-Video und verriet zugleich das neue Erscheinungsdatum des Open-World-Shooters, der ursprünglich bereits im Februar hätte erscheinen sollen. Gamer können demnach ab dem 7. Oktober auf Xbox Series X|S, Xbox One, PS5 und PS4, Google Stadia sowie dem PC in das tropische Paradies Yara im Herzen der Karibik eintauchen und sich der dortigen Revolution anschließen, um das Volk Yaras von der tyrannischen Herrschaft des Anführers Antón Castillo und seinem Sohn Diego zu befreien. Die Antagonisten werden von Giancarlo Esposito („The Mandalorian“, „Breaking Bad“) und Anthony Gonzalez („Coco“) verkörpert.