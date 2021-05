Stadt wird nach der Sperrstunde zur Partymeile

Sowohl Freitag als auch am Samstag startete die Community ihre Outdoor-Feiern in der Herrengasse. Gegen Mitternacht zog es den Partytross dann auf den Parkplatz des Klagenfurter Strandbades. Nachdem das Gelände von der Polizei gesperrt worden war, verlegte die Community die Party vor die Bollwerk-Disco, wo bis in die frühen Morgenstunden gefeiert wurde.