Kirche nach Boris Johnsons Hochzeit in der Kritik

Johnson und Symonds hatten am Samstagnachmittag in der katholischen Westminster-Kathedrale geheiratet. Symonds ist Katholikin. Johnson ist zwar katholisch getauft, wurde in seiner Zeit am Eton College jedoch als Anglikaner konfirmiert, was eigentlich eine Exkommunikation aus der römisch-katholischen Kirche zur Folge haben müsste, wie britische Medien berichten.