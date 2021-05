Kopfverletzungen nach Fahrradunfällen in Tirol

Gleich zwei Fahrradunfälle in Tirol hatten am Sonntagnachmittag schwerwiegende Folgen. Während in Alpbach eine 61-jährige Frau zu Sturz kam und sich trotz Helm schwere Kopfverletzungen zuzog, wurde in Mieming ein 66-jähriger Mann nach eigenen Angaben von einem Lkw von der Straße gedrängt. Der Einheimische kam in der angrenzenden Wiese zu Sturz und erlitt ebenfalls Verletzungen am Kopf.