Bergrettung musste Spaziergängerin aus Hang tragen

Beim Spazierengehen am Sonntag mit ihrem Hund hat sich eine 65-jährige Frau in der Gemeinde St. Kanzian auf einem steilen Wegstück am Fuß verletzt und konnte nicht mehr weiter. Eine Nachbarin eilte zwar zu Hilfe. Letztendlich musste die Spaziergängerin von der Bergrettung Bad Eisenkappel mittels Bergetuch zum Bergrettungsfahrzeug getragen und in weiterer Folge ins UKH Klagenfurt gebracht werden. Und die Bergrettung Klagenfurt ist derzeit im Einsatz am Liebenfelser Wasserweg - eine Dame hat sich eine Unterschenkelfraktur zugezogen. Weitere Infos folgen.