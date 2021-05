Camper-Party geriet in Lustenau außer Kontrolle

Ordentlich krachen, ließen es am Samstagabend rund 50 Personen, die derzeit verteilt auf 20 Wohnwagen ein temporäres Quartier nahe dem Parkbad in Lustenau bezogen haben. Nachdem sich Anrainer ob des Lärms beschwert hatten, griff die Polizei ein. Am Ende kam auch eine ordentliche Menge Pfefferspray zum Einsatz…