Schwebende Öko-Fähre mit Kurs auf unsere Seen

Die schwedische Hauptstadt Stockholm will als erste Stadt stinkende Diesel-Fähren durch hochmoderne Elektro-Passagierboote ersetzen. „Mit dem Modell P-30 ist dabei ein großer Coup gelungen“, schildert Paul Schmalzl von der gleichnamigen Wörthersee-Bootswerft, in der die schwedischen Bootsentwickler von „Candela“ am Samstag ihre neuesten Entwicklungen vorgestellt haben.