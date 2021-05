Weiterer Schuldspruch in Linzer Schlepper-Prozess

Seit Prozessstart am 10. Mai sind damit neun von insgesamt 13 Personen rechtskräftig schuldig und zwei freigesprochen worden. Die Strafen lagen zwischen einem Jahr bedingt und drei Jahren plus acht Monaten unbedingt. Die Angeklagten sollen rund 100 Menschen, die aus dem Irak, Syrien oder dem Iran nach Österreich geflüchtet waren, weiter nach Deutschland gebracht haben. Pro Person kassierten sie laut Anklage 300 bis 400 Euro. Die Staatsanwaltschaft, die sich u.a. auf Telefonüberwachungsprotokolle und Peilsenderdaten stützt, spricht von einer kriminellen Vereinigung. Ein Teil der Beschuldigten wurde auch in diesem Sinne verurteilt.