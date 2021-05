Verein in Osttirol will besseren Schutz für Isel

Befürworter sehen in der vollständigen Ausweisung den Erhalt der Biodiversität entlang der Isel sowie einen touristischen Nutzen. Leopold Füreder vom Institut für Ökologie an der Uni Innsbruck: „Studien belegen, dass Gebirgsflüsse in den Alpen eine Seltenheit haben, und gelten somit als besonders schützenswert.“ Es gebe nur noch wenige Systeme, die so erhalten sind wie die Isel.