Disco-Betreiber fordert eine rasche Öffnung

Getestet, geimpft und genesen – das sind die Stichworte für den Besuch in der Gastronomie. Das generelle Verbot in den Nachtlokalen, kombiniert mit der verfrühten Sperrstunde um 22 Uhr, stellt sich aber weiterhin als Problem für die heimischen Tanztempel dar. Helmut Preiser, streitbarer Szene-Gastronom aus dem Waldviertel, fordert nun mehr Rücksicht von der heimischen Politik ein. Seine Disco Apollon in Groß Reinprechts, Bezirk Krems, hatte kurzfristig ihre Pforten für eine kleine „Aktionismus-Veranstaltung“ geöffnet: „Wir hatten am Pfingstmontag 50 Gäste mit 3-G-Bescheid da. Die Stimmung war gut, aber die Lage bleibt leider aussichtslos. Wir brauchen eine generelle Öffnung“, erklärt Preiser.