Arbeiter von 250 kg schwerem Metallrohr getroffen

Am Dienstag gegen 11 Uhr war ein 40-jähriger Arbeiter in einem Werk in Radenthein bei einem sogenannten Drehrohverteiler mit der Demontage eines rund 250 Kilogramm schweren Metallfühlrohres beschäftigt. „Aus bislang unbekannter Ursache fing das Rohr plötzlich zu pendeln an und traf den 40-Jährigen am Bein“, schildert ein Polizist.