Unbekannte Kunstdiebe stahlen teure Zeichnung

Die Werke des heimischen Künstlers Leopold Strobl sind auf der ganzen Welt bekannt und geschätzt. Sogar im „Museum of Modern Art“ in New York (USA) dürfen Besucher seine Arbeit bestaunen, in der Galerie Gugging ist nun aber ein Werk abgängig. Unbekannte spazierten nämlich am 9. Mai, zwischen 12 und 17 Uhr, in das Gebäude und stahlen die lediglich 5,4 mal 6,2 Zentimeter große Zeichnung des Wiener Stephansdoms. Das Werk wird mit einem Gesamtwert von 1500 Euro gehandelt, der ideelle Wert ist aber viel höher. Die Polizei fahndet fieberhaft nach den Tätern und bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung.