FPÖ fordert mehr Rechte für die Wirte ein

„Im Freien darf es gar keine Test- oder Maskenpflicht geben. Es ist nicht erklärbar, warum man für ein Schnitzerl, einen Kaffee, ein Bier oder einen Spritzer im Gastgarten vorher einen Zwangstest absolvieren muss. Das ist politische Willkür und bringt jeden Gastronomen um die wichtige Laufkundschaft“, erklärt Udo Landbauer bei seinem Besuch in der Innenstadt von Wiener Neustadt. In gewohnt freiheitlicher Manier fordern die „Blauen“ wieder mehr wirtschaftliche Freiheit ein. Es sei höchst an der Zeit, dass die Bevölkerung den Besuch beim Wirten frei von politischen Zwängen genießen könne, heißt es dazu.