Raser wurde mit 119 km/h im Ortsgebiet erwischt

Die generelle Pfingstverkehrsbilanz in Vorarlberg ist erfreulich: Von Freitag bis inklusive Pfingstmontag ereigneten sich in Vorarlberg zehn Verkehrsunfälle, bei denen zehn Personen verletzt wurden. 2020 wurden bei 16 Verkehrsunfällen 16 Menschen verletzt. Todesopfer waren wie in den vergangenen zwei Jahren auch heuer nicht zu beklagen.