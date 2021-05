Lady Gaga erhielt den Schlüssel für West Hollywood

Nach Vergewaltigung durch Musikproduzent schwanger

Durch „Born this Way“ wurde Lady Gaga zum Superstar. Einfach war ihr Weg nicht. Jahrelang hatte sie mit psychischen Problemen nach einer traumatischen Erfahrung zu kämpfen. In Prinz Harrys Dokumentationsreihe „The Me You Can‘t See“ („Das Ich, das du nicht sehen kannst“) auf dem Streamingdienst Apple TV enthüllte Lady Gaga in der vergangenen Woche, dass sie am Anfang ihrer Karriere als 19-Jährige durch Vergewaltigung schwanger wurde.