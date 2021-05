„Zwischen Schokoeis und Hoffnung“ am Ossiacher See

In jazzigen Saxophonklängen stimmt Michael Erian beschwingt-moderat in den Theaterabend ein und unterstreicht das wohltuende Gefühl, ein ganzes Stück Freiheit unter freiem Himmel am Ossiacher See wiedererlangt zu haben. Schokoladen- oder Vanilleeis steht an erster Stelle des siebenjährigen Buben, der mit einer Liste „All das Schöne“ in unserem Leben zu Papier bringt und damit verdeutlicht, was das Leben lebenswert macht.