Schwer verletzter Einbrecher floh auf allen Vieren

Ein 25-Jähriger verschaffte sich am Pfingstsonntag gegen 7.20 Uhr Zutritt zum Lager einer Firma in Marchtrenk. Er schlug dazu ein Loch in das Lagertor und stieg ein. Im Lager startete er einen dort abgestellten Rasenmähtraktor und versuchte damit das Lagertor zu durchbrechen. Dies gelang jedoch nicht. Als das akustische Warnsignal der Alarmanlage ertönte, floh er über den Außenzaun des Firmengeländes.