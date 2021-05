Öffnungen: Heute bin ich Gefühlschaos

Gefühle kommen und gehen. Sie verändern sich auch. Leider kann man sich Gefühle nicht aussuchen: Sie sind erst einmal einfach da. Kinder spüren oft ganz unmittelbar ihre Wut, Traurigkeit, Angst, ihr Glück und ihre Liebe zu Menschen und Tieren. Sie brauchen Unterstützung von Erwachsenen dabei, um mit starken Gefühlen wie Wut, Angst und Enttäuschung umgehen zu lernen. Oft vergehen belastende Gefühle von alleine, aber manchmal muss man an ihnen auch arbeiten. Das kann man mit Kindern besprechen. Ob man über Gefühle schweigt, redet, herumschreit, joggen geht, oder sie in Essen, Computerspielen oder Alkohol ertränken will, lernen Kinder früh von Erwachsenen.