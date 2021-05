Andampfen im Historama-Museum in Ferlach

Das Historama in Ferlach ist das zweigrößte Technik-Museum in Österreich - vom ersten Klagenfurter Auto über Straßenbahnen und Schiffe bis hin zu Feuerwehrfahrzeugen und Dampfmaschinen gibt es hier für Groß und Klein viel Interessantes zu entdecken. Beim „Andampfen“, also dem Saisonstart des Museums, haben Besucher heute und morgen noch die Chance, selbst ein Auge auf die seltenen Exponate zu werfen (siehe Programm unten).