Neuer Klubchef ist grüne Brücke in die Zukunft

Severin Mayr, 41, ist der neue Chef der grünen Landtagsfraktion - die es in dieser Zusammensetzung nach der Wahl im Herbst großteils nicht mehr geben wird. Der „Altgediente“ ist also eine Art Brücke in die Zukunft. Was ihn antreibt als Parlamentarier und wie es mit der „Mission Weltrettung“ steht, erzählt er hier.