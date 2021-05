Friedenstauben dürfen zu Pfingsten nicht fliegen

Ein wichtigste Symbol des Friedens in Zeiten wie diesen oder sinnlose Tierquälerei? Die Erzdiözese wollte zu Pfingsten an verschiedenen Plätzen in ganz Salzburg weiße Tauben aufsteigen lassen. Tierschützer liefen dagegen Sturm – und hatten Erfolg. Die Kirche sagte die „Aktion Taube“ kurzfristig doch noch ab.