Fünf Fragen zur Impfung für alle in OÖ

Oberösterreich, wo am Samstag 121 Neuinfektionen (die meisten im Ländervergleich) gezählt wurden, ist das erste Bundesland, das ab 29. Mai Impftermine für alle, ohne Alters- oder Berufspriorisierung , direkt vergibt. In der kommenden Woche bekommen alle, die sich schon registriert haben, aber noch vorab eine Impfeinladung. Die „Krone“ hat in fünf Fragen beim Krisenstab des Landes Oberösterreich eruiert, wie der Weg zur Öffnung im Detail funktioniert.