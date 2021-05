Kein Verständnis für Verzögerung bei Bau des BBT

Europäisches Projekt

„Gemeinsam mit LH Platter hatten wir in den letzten Monaten mehrere ausführliche Gespräche mit den beiden Vorständen der BBT SE, in denen wir Lösungswege und Optimierungen gefordert haben, um den Brenner Basistunnel schnellstmöglich in Betrieb nehmen zu können. Das wichtigste europäische Infrastrukturprojekt darf nicht von vergaberechtlichen oder technischen Schwierigkeiten aufgrund von nationalen Interessen ausgebremst werden“, so Landeshauptmann Arno Kompatscher.