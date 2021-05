Testcontainer am Villacher Hauptplatz gut besucht

Kurzfristig und für die Dauer des Pfingstwochenendes könnten auch Urlauber den Hauptplatz-Container mitbenützen. An diesen Tagen gibt es längere Öffnungszeiten (Samstag: 9-19 Uhr, Sonntag und Montag 10-18 Uhr). Das Angebot wird von der Stadt Villach in Kooperation mit der Tourismusregion Villach - Faaker See - Ossiacher See zur Verfügung gestellt.