Haarausfall des Schlagzeugers kostete Millionen!

In einer neuen Folge von „Rudi Backstage“ wird‘s richtig fetzig. Die Band Bon Jovi hat in den letzten Jahrzehnten immer für Furore gesorgt und Star-Filmer Rudi Dolezal beschreibt sie als „typische Rock‘n‘Roller, aber sehr diszipliniert“. Gemeinsame Anekdoten führen in die Schweiz, wo bei einem ausverkauften Stadionkonzert mitgefilmt wurde. „Es war sehr viel Aufwand bei der Crush-Tour und es gab Diskussionen nach Schnittende“, berichtet Rudi Dolezal. Dabei steht die sich anbahnende Glatze des Schlagzeugers Tico Torres im Mittelpunkt, die am Ende richtig viel Geld kostete. Ansonsten zeigen wir euch zahlreiche Musik-Videos u.a. von „Living On A Prayer“ oder auch „It‘s my life“.