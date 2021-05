Nauderer Bergbahnen bieten der Krise die Stirn

Nach dem Motto „Heute ist der erste Tag vom Rest meines Lebens“ beendete die Nauderer Bergbahnen AG am Mittwoch offiziell die Krise. Mit einer gewaltigen Investitionsoffensive von 11 Millionen Euro in Lift, Beschneiungsanlage, Piste, Kinderangebot und Gastronomie blickt man optimistisch in die Zukunft.