Opfer schlug Alarm, eine Diebin wurde gefasst

Einschleichdiebinnen

Ins Visier nahmen die Einschleichdiebinnen unversperrte Einfamilienhäuser in Siedlungen am Rande der Ortschaften. In aller Eile wurden die Räume nach Bargeld und Wertsachen abgesucht, während sich die Bewohner bei der Arbeit im Garten oder in der Garage befanden.