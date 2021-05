Entspannung in allen Waldviertler Spitälern

Aufatmen heißt es für das Gesundheitspersonal und Patienten im Waldviertel. So gibt es keine Covid-Patienten mehr in den Standorten Allentsteig und Zwettl. Horn hatte nur einen Patienten, in Waidhofen befinden sich nur noch vier Covid-Patienten und in Gmünd sechs. Lockerungen werden damit wieder umgesetzt.