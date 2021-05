Tischtennis: Folgt die Krönung zum Abschied?

Eine Geschichte, die nur der Sport schreibt: Am 20. Mai 2017 fixierten Neustadts Tischtennis-Asse mit einem 6:3 über Salzburg den Aufstieg in die Erstklassigkeit. Exakt vier Jahre später trifft man wieder in einem Finale auf die Mozartstädter. Nur, dass es heute (20.15, live auf ORF Sport+) in Wels um den Bundesliga-Titel geht. „Wir sind bis in die Haarspitzen motiviert, werden uns die Seele aus dem Leib reißen“, versichert Boss Franz Gernjak, dessen Truppe Historisches anpeilt. „Das wäre die erste Meisterschaft in unserer 73-jährigen Klubgeschichte.“