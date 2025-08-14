Schulstart darf für Eltern nicht zu teuer werden

Die Halbzeit in den großen Sommerferien ist längst überschritten. Die Vorbereitungen für den kommenden Start ins neue Schuljahr laufen hinter den Kulissen bereits. Derzeit profitieren Kinder und Jugendliche noch von den Lern- und Feriencamps in Kombination mit der Sommerschule, mehr als 2200 Anmeldungen liegen vor. Inkludiert sind Freizeitaktivitäten und pädagogische Begleitung. „Lernen wird mit Freude verbunden. Gleichzeitig entlastet das Komplettangebot mit ganztägiger Rundumversorgung viele Familien“, erklärt Bildungslandesrätin Daniela Winkler (SPÖ).