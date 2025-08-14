Mängel bei Inspektion: Schanze fliegt aus Weltcup!

In der kommenden Saison wird es keine Skisprung-Weltcup-Bewerbe in Lake Placid geben. Bei einer Inspektion des Geländes wurden zuletzt nämlich Mängel festgestellt. Davon profitiert jetzt ein Wintersport-Ort in Deutschland.
Kurz vor Weihnachten wäre die Olympiaschanze von 1980 im Programm des Skisprung-Weltcups eingeplant gewesen – doch jetzt steht fest: In dieser Saison wird in Lake Placid kein Bewerb stattfinden.
Stahlträger müssen saniert werden
Bei einer jüngst erfolgten Inspektion der Schanze seien nämlich Mängel festgestellt worden, die dringend Bauarbeiten erforderlich machen würden. Das Organisationskomitee von Lake Placid erklärt, dass 15 Stahlträger unterhalb der Aussichtsplattform saniert werden müssen.
Bitter für die USA, gut für Deutschland. Als Ersatzort rutscht nun nämlich Klingenthal nach. In der dortigen Vogtland Arena finden erstmals seit 2023 wieder Weltcup-Bewerbe statt. Am 13. und 14. Dezember wird es soweit sein.
