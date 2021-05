2 Menschen erschossen: Verdächtiger stellte sich

Nach den tödlichen Schüssen auf zwei Menschen in Dänischenhagen im deutschen Bundesland Schleswig-Holstein hat sich der mutmaßliche Täter (47) in Hamburg gestellt. Das teilte die Polizei am Mittwochabend mit. Der Verdächtige soll aus dem Umfeld der Getöteten stammen, die POlizei geht von einer Beziehungstat aus.