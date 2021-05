Fünf Fragen zur Coronalage im Land

In 80 der 119 Städte und Gemeinden wurden überwachte Selbstteststationen eingerichtet. Diese sind aber meist nicht dauerhaft geöffnet. Der Andrang hielt sich am Dienstag dabei noch in Grenzen. „Wir haben für den Freitag bereits wesentlich mehr Anmeldungen bei uns in der Gemeinde“, sagt Adi Hinterhauser, Bürgermeister in Dorfbeuern. Den Eindruck bestätigt auch der Mattseer Ortschef Michael Schwarzmayr. Auch dort rechnet man mit noch größerem Andrang wenn es in Richtung Wochenende geht. Mattsee etwa hat seine Station im Sitzungssaal der Gemeinde am Dienstag und am Freitag geöffnet.