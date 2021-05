Quartett kassierte als falsche Polizisten groß ab

Frau soll Taten organisiert haben

Für einen Österreicher (21), den „Abholer“, klickten am 13. Jänner die Handschellen, als er Sparbücher eines Opfers holen wollte. Am 17. Februar wurde eine Serbin (36) bei der Einreise nach Österreich gestoppt. Sie soll Taten organisiert haben. Am 6. April wurde ein weiterer „Abholer“ (24) von echten Polizisten einkassiert, als er Geld von einer 77-Jährigen aus Baden (NÖ) ergaunern wollte.