Minischweine ausgesetzt: Bedingte Haft für Ehepaar

Bei einem Prozess wegen Tierquälerei ist am Montag ein Ehepaar aus dem Flachgau zu mehreren Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Die beiden hatten im Februar zwei Minischweine in einem Waldstück in Straßwalchen ausgesetzt. Der Mann erhielt zwei Monate, seine Frau vier Monate auf Bewährung. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.