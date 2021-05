Zwei Polizisten wurden bei Festnahmen verletzt

Und am Weikerlsee gings auch rund

Ebenfalls am 16. Mai 2021 um 21.48 Uhr wurden Polizisten in Linz in die Weikerlseestraße zum dortigen Sportpark beordert, da ein 34-jähriger Linzer Autos anhalten soll. Der Anrufer, ein 39-jähriger Linzer, gab an, dass er von dem 34-Jährigen mit Schlägen bedroht wurde. Zudem hat dieser an der versperrten Autotür gezogen und mit einer Bierflasche aufgezielt.