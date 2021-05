Bilanz nach Ende der Ausgangsbeschränkungen

„Probleme gab es wirklich nur im Promillebereich, die meisten Landsleute haben sich an die Maßnahmen gehalten“, sagt Pilsl. Die Überwachung der eigenen Bevölkerung stellt die Exekutive auch vor neue Herausforderungen. So gab es heuer in Oberösterreich bereits mehr als 200 Demonstrationen, so viele wie noch nie – Stichwort „Corona-Spaziergänge“ sowie die freitäglichen Versammlungen am Linzer Hauptplatz.