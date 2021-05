Bankrotte Serienmeister

Für Eingeweihte nicht so wahnsinnig überraschend, hat sich das von Rasenball Leipzig unterhaltene und im Bezirk Salzburg-Land ansässige Farm Team (bei dem es nicht um Ackerbau und Viehzucht, sondern um das Heranführen junger Kicker an höhere Weihen geht), das ein aus liquidierten Gummibärchen produziertes Dosengetränk im Namen trägt und seinerseits selbst ein Farm Team im Salzburger Stadtteil Liefering sein eigen nennt, welches den Vereinssitz allerdings in Taxham hat, nun also die achte österreichische Meisterschaft in Folge geholt.