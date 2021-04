Pflegehelden: Starke Stimme für Corona-Tausender

Menschen in der Pflege arbeiten seit dem Ausbruch der Pandemie unter noch härteren Bedingungen als sonst. Viele können nicht mehr und verlassen den Job. Der Österreichische Gesundheits- und Krankenpflegeverband hat deshalb mit 19. April ein Krisentelefon für Pflegekräfte eingerichtet. Bei Stress und Überlastung helfen Psychologen unter 01/504-8000-20. Klar ist, es wird langfristig bessere Arbeitsbedingungen brauchen. Die Pflege ist nicht erst seit der Pandemie selbst ein Pflegefall. Der Branche mangelt es an Geld und an Personal. Ein Corona-Bonus wäre aber ein Anfang, hat die „Krone“ gefordert.