Unsere Hoteliers planen Neustart nach Zwangspause

Den langen Corona-Lockdown haben viele Kärntner Hoteliers genutzt, um kräftig zu investieren - meistens in die Anlagen ebenso wie in die Mitarbeiter, die auch in strengen Sicherheitskonzepten geschult wurden. Bekannte Häuser wie jene der Falkensteiner Gruppe oder der Familie Ronacher starten zuversichtlich durch.