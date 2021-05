Globale Marke

Ropac’ eindrucksvolle Karriere vom kärntner-slowenischen Kaufmannslehrling zum Tycoon der zeitgenössischen Kunst hat vor bald vier Jahrzehnten nach ersten Gehversuchen in Lienz in einer kleinen Galerie in der Kaigasse begonnen. Andy Warhol soll diese Adresse bei einem Besuch in Salzburg nicht besonders schick gefunden haben. Längst ist das Stammhaus von Ropac in der Villa Kast.