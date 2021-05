Aufklärungsarbeit: Über Sexualität sprechen lernen

Ab einem bestimmten Alter ist nichts peinlicher, als mit den eigenen Eltern über Sexualität zu sprechen. Selbst einen romantischen Film zu sehen wird zum Spießrutenlauf, wenn während der Kuss-Szene Eltern (oder Kinder!) daneben am Sofa sitzen. Bei sexualpädagogischen Elternabenden erzählen Erwachsene immer wieder mit Schaudern von ihren eigenen Aufklärungsgesprächen. In einem Alter, in dem ohnehin bereits alles zu spät war, versuchten hochrote Eltern Worte für den „Fall der Fälle“ zu finden. Schnell redeten sie sich durch S… und P… und das 1x1 der Aufklärung:



„Passt du eh auf.“

„Kondome Kondome.“

„Du kannst immer kommen, wenn du Fragen hast.“