Überschüssiges Essen wird vor Mülltonne gerettet

Die aktuellen Zahlen sind alarmierend: Die Hälfte der organischen Abfälle, die in NÖ anfallen, sind weggeworfene Lebensmittel. „Das ist nicht nur schade ums Geld, es ist auch ein Umweltproblem“, sagt Georg Strasser von Too Good to Go: „Denn von der Produktion der Nahrungsmittel bis zu deren Konsum ist es ein ressourcenintensiver Weg.“ Mit der App wird die Verschwendung aber hintangehalten. Bleiben in Betrieben am Ende des Tages Speisen übrig, kommen sie in ein Überraschungssackerl, das zu einem Drittel des ursprünglichen Preises kurz vor Betriebsschluss erhältlich ist.