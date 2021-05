Museumsreife Schau mit Werken von Per Kirkeby

Ein Superstar der bildenden Kunst

Seine Selbstsicherheit war daher legendär, so sagte er einmal: „Ich finde auch, dass ich ein richtig guter Maler bin.“ 2013 erlitt er bei einem Sturz eine schwere Hirnverletzung und konnte bis zu seinem Tod vor drei Jahren nicht mehr künstlerisch aktiv sein. Seine Werke befinden sich unter anderem in den Sammlungen des Art Institute of Chicago, des Museum of Modern Art in New York, der Tate Gallery in London und des Louisiana Museum of Modern Art.