Den Bundesliga-Aufstieg im Visier

Der Titelkampf in Österreichs 2. Fußball-Liga zwischen Liefering (wo Rene Aufhauser gestern offiziell als Trainer ab der kommenden Saison bestätigt wurde) und BW Linz ist die eine brisante Sache. Da das Duo wie Lafnitz (3.) aber nicht aufsteigen kann, ist das Duell um den Relegationsplatz zum Aufstieg in die Bundesliga wesentlich spannender. Der bestplatzierte aufstiegsberechtigte Klub spielt gegen den Letzten aus der Bundesliga in Hin- und Rückspiel um einen Platz im Oberhaus. Da liefern sich Innsbruck und Klagenfurt ein Kopf-an-Kopf-Rennen, in dem Wacker einen Punkt voran liegt. Mittendrin ist jeweils auch ein Salzburger.