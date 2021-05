Herburger komplettiert seine Titelsammlung

Aber als Samstag vor 50 Zuschauern der Schweizer Cupsieg auf dem Spiel stand, waren Herburger und Co. voll da - trotz Handicaps. „Ich hab mir im Liga-Viertelfinale gegen Bern den Muskel gezerrt, wusste nicht, ob ich spielen kann. Aber ich hab auf die Zähne gebissen, war voller Adrenalin!“ In einem Handball-Krimi auf neutralem Boden wurde Kriens-Luzern 22:21 niedergerungen. „Im Bus haben wir ein bissl gefeiert!“ Für Herburger war es der dritte Titel in der Schweiz - mit Supercup, Meisterschaft und Pokal ist die nationale Sammlung komplett.