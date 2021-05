Der Meister der Baseball-Statistiken

Ohne Marcel Winder läuft nichts, was Statistiken in der Baseball League Austria anbelangt. Denn der Spielertrainer der Hard Bulls ist seit dieser Saison der Statistikverantwortliche. Alle Würfe, Schläge und Läufe werden zuerst vor Ort vom Scoring-Offiziellen vermerkt und in den Laptop eingetippt. „Dazu braucht es eine Ausbildung. Parallel dazu gibt es noch eine händische Aufzeichnung", erklärt der 31-jährige Investment-Banker, bei dem die Daten dann zusammenlaufen und später ausgewertet werden. Seit vielen Jahren macht der dreifache Familienvater dies bereits im Landesverband, erstellt auch noch die Spielpläne aller Ligen.