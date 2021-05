13-jähriger Bursch bei Unfall schwer verletzt

Am 8. Mai 2021 um 19:55 Uhr fuhr ein 35-Jähriger aus dem Bezirk Eferding mit einem Pkw in Fraham auf der B129 aus östlicher Richtung kommend. Laut eigenen Angaben kam der Mann aufgrund einer kurzen Unkonzentriertheit rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen den Pfeiler der dortigen Unterführung. Am Beifahrersitz bzw. auf der Rückbank saßen seine beiden Söhne im Alter von 13 und 15 Jahren.