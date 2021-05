Reste von China-Rakete nahe Malediven abgestürzt

Die Rakete vom Typ „Langer Marsch-5B“ hatte am 29. April das erste Modul der neuen chinesischen Raumstation „Tianhe“ (Himmlische Harmonie; Bild unten) ins All gebracht. Anschließend begann der Hauptteil der Rakete die Erde in einer unregelmäßigen Flugbahn zu umkreisen und unkontrolliert an Höhe zu verlieren.