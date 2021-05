Betrüger räumten gesamtes Konto leer

Immer wieder kommt es vor, dass Betrüger ihr Glück versuchen, indem sie E-Mails verschicken, die so aussehen sollen, als wären sie von einem Bankinstitut versendet worden. Teilweise wirken diese täuschend echt. Tatsächlich wird mit diesen Phishing-Mails allerdings versucht, an sensible Zugangsdaten und Codes zu gelangen.